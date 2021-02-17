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الأربعاء، 17-02-2021 02:40 م

الذهب تحت ضغط صعود الدولار

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الوكيل الاخباري - واصلت أسعار الذهب اليوم الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1793.37 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1788.40 دولار للأونصة.


قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع.


ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6 بالمئة إلى 1254.37 دولار للأونصة، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1336.5 دولار للأونصة، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر 2014.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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