الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في شهر

الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر اليوم الجمعة، متجاهلة بيانات التضخم الأميركية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، إذ يواصل المعدن النفيس طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع مع استمرار قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية.

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وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1916.53 دولار للأونصة، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من تموز الذي لامسه في وقت سابق من اليوم. واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 1948.80 دولار.



وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8 بالمئة أمس الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بأقل من المتوقع في تموز.