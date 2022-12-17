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السبت، 17-12-2022 09:06 ص

الذهب عالمياً يتجه لأكبر خسارة أسبوعية

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الوكيل الإخباري - يتجه الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني رغم تعافيه يوم الجمعة بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1791.59 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه خسر نحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع.


وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ 1800.20 دولار.

 

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء الماضي سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا. ( investing )


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