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الجمعة، 29-07-2022 11:19 ص

الذهب عالميا يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في 5 أشهر

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.


الوكيل الاخباري– ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعد نحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس/ آذار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1780.70 دولارا.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطا عكسيا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم الأسبوع الحالي.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجها لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وظل الدولار معظم يوليو/ تموز يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عاما، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثر أيضا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجا صارما من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو/ تموز.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت الجمعة.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على واحد بالمئة في أسعار الذهب الذي يعد ملاذا آمنا أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 20.18 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار.

وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولارا، لكنه ارتفع بنحو 5.8% الشهر الحالي، وهو أفضل أداء له منذ فبراير شباط.

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سكاي نيوز

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