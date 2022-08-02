الذهب عالميا يستقر قرب أعلى مستوياته في 4 أسابيع

الوكيل الإخباري -
تخلى الذهب عن مكاسبه التي سجلها في أوائل المعاملات ليتم تداوله دون تغير يذكر، مع ارتفاع الدولار الأميركي، وأبقى انخفاض عوائد سندات الخزانة والمخاوف المتزايدة من الركود المعدن الأصفر قرب ذروته في أربعة أسابيع.اضافة اعلان
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند نحو 1771.29 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0843 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو في وقت سابق من الجلسة عند 1780.39 دولار.
وفي العقود الآجلة الأميركية لم يطرأ تغير على سعر الذهب ليسجل 1787.10 دولار للأونصة.
وبلغت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في 4 أسابيع. ( سكاي نيوز
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