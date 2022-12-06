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الثلاثاء، 06-12-2022 12:00 م

الذهب عالمياً يسجل بعض التعافي

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الوكيل الإخباري - بدأت أسعار العقود الآجلة للذهب عالمياً، في تسجيل بعض التعافي اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت بأقل من دولار، بعد التراجع بواقع دولارين في وقت سابق.

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ويتأرجح الذهب بين مستويات 1779 دولار ومستويات 1788 دولار خلال 24 ساعة.


وفي المقابل ارتفعت العقود الفورية للذهب خلال تعاملات اليوم، إلى مستويات 1771 دولار أو ما يعادل 0.2% بزيادة في حدود 2.6 دولار.


وبينما يتأرجح الذهب ويبدو أنه في الطريق للتعافي المؤقت، يرتفع مؤشر الدولار الرئيس مقابل سلة من العملات الرئيسية في حدود 0.2% عند مستويات 105.45 نقطة. ( investing )

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