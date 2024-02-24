السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 24-02-2024 10:30 ص

الذهب عالمياً يسجل مكاسب أسبوعية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للذهب عالميا عند تسوية تعاملات، مسجلة أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع، وسط تراجع الدولار الأميركي.اضافة اعلان


وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى 2046.3 دولار للأونصة.

وجاءت مكاسب الذهب على الرغم من تصريحات مسؤولي الفدرالي على مدار الأسبوع بأن البنك المركزي الامريكي قد يستغرق فترة أطول قبل أن يبدأ خفض الفائدة.

وسجل الدولار الأميركي هذا الأسبوع أول خسائر أسبوعية في حوالي شهرين، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على مدار الأسبوع، مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

 




 

 


 

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