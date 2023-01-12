الذهب عالمياً يصعد ويقترب من حاجز الـ 1900 دولار للأوقية

الوكيل الإخباري - شهدت تداولات الذهب الآن ارتفاعاً واضحاً بنسبة 0.3% إلى 1882 دولارا للأوقية، في اقتراب من حاجز الـ 1900 دولار قبيل صدور بيانات التضخم الامريكية التي من المقرر صدورها يوم الخميس.



كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1886.30 دولار للأوقية.



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ومن المتوقع أن يرتفع مقياس السعر الأساسي للمستهلك ( التضخم) الذي يستبعد تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة بنسبة 0.3٪ عن تشرين الثاني أو 5.7٪ على أساس سنوي.



وتشير الاحتمالات إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. ( investing )







