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الإثنين، 12-09-2022 05:01 م

الذهب عالمياً ينفجر ارتفاعًا لأعلى سعر عند 1733 دولار للوقية

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الوكيل الإخباري - انفجرت أسعار المعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين رغم استمرار المخاوف بشأن حركة الفيدرالي المقبلة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.اضافة اعلان


جاء ارتفاعات الذهب خلال تعاملات اليوم رغم تأكيدات مسؤولي الفيدرالي المضي قدمًا في محاربة التضخم بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة حتى وإن حمل ذلك في طياته مزيد من الآلام للمواطنين.

وتترقب الأسواق اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 21 سبتمبر المقبل وسط توقعات بزيادة معدلات الفائدة في حدود 75 نقطة أساس.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر العقود الفورية للذهب بأكثر من 15 دولار في الأوقية أو ما يعادل 0.9% وصولا إلى مستويات 1733 دولار للأوقية.

ويتداول الذهب حاليًا قرب أعلى مستوياته خلال سبتمبر بعد النزول دون مستويات الـ 1700 دولار للأوقية يوم 7 أيلول الماضي. ( investing )

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