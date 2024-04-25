الذهب عالمياً يهبط بضغط من موجة جني الأرباح

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس إذ جنى مستثمرون الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر ومع ضغط من مؤسسات استثمارية سعت لجمع سيولة بينما تحول التركيز على بيانات للاقتصاد الأمريكي لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2313.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0443 بتوقيت جرينتش وذلك في رابع جلسة على التوالي من الهبوط.



كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2326.10 دولار للأوقية.