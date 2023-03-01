الذهب عالمياً يواصل الصعود مع تراجع الدولار

الوكيل الإخباري - واصلت أسعار الذهب عالمياً الصعود للجلسة الثالثة يوم الأربعاء مع تراجع الدولار، ومع ذلك تسببت المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية التضخم المرتفع على مستوى العالم في كبح المكاسب.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1831.43 دولار للأوقية .



كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1838.90 دولار.



وسجل المعدن النفيس في شباط أسوأ شهر له منذ حزيران 2021 بعد سلسلة من البيانات الأمريكية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل، مما أثار المخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.



وهبط مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.