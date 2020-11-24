الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

في زمن قياسي .. فزعة أردنية لمساعدة مواطنين تواصلا مع برنامج الوكيل

أسعار الذهب الثلاثاء 24/11/2020

المملكة على موعد مع منخفض جوي

وفيات الثلاثاء 24/11/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفة الحرارة الثلاثاء

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء لوظيفة قيادية شاغرة

شاهد بالصور .. بناء مستشفى ميداني لحالات كورونا في عمان

الفنان محمد رمضان يرد على قرار منعه عن التمثيل

أردنية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن




الثلاثاء، 24-11-2020 09:11 ص

الذهب عند أقل مستوى في 5 شهور وترامب يستعد لتسليم السلطة

960x0


إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI 

الوكيل الاخباري – ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع بدعم من أنباء للعديد من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا وبدعم كذلك من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد يعارض منح فريق الرئيس المنتخب جو بايدن التمويل الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة.

اضافة اعلان
 

هذا في الوقت الذي حصل فيه جو بايدن على الضوء الأخضر من إدارة الخدمات العامة لبدء إنتقاله إلى البيت الأبيض بعد فترة قصيرة من إعلانه فائزاً في ولاية ميشيجان والتي تعتبر من الولايات الحاسمة.

 

هذه الأنباء الإيجابية شكلت ضغط على سلعة الملاذ الآمن الذهب ليتراجع عند الإغلاق بأكثر من 30 دولار للأونصة ليتداول عند أقل مستوى له في حوالي 5 شهور قرب المستويات 1837 دولار للأونصة.

 

فيما كان النفط المستفيد الأبرز الذي ارتفع لأعلى مستوى له في 3 شهور ليتجاوز سعر خام برنت حاجز 46 دولار للبرميل ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية لأوبك وحلفاؤها نهاية الشهر الحالي لمناقشة مسألة تمديد خفض الإنتاج الحالي نتيجة ضعف الطلب والمتأثر بالموجة الثانية لفيروس كورونا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12

50 مليون دولار إضافية من البنك الدولي للأردن

6814c934d8e0f4b56d6a8f56474378c1

الذهب ينخفض مع اشتعال سباق لقاح كورونا

ذهب خ

أسعار الذهب الثلاثاء 24/11/2020

5fbb8f714c59b7490a7d2ba1

بوتين يوقع على قانون ضريبة دخل جديدا في روسيا

11202018113859276899873

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تراجع-ثقة-قادة-قطاع-الأعمال-في-الاقتصاد-البريطاني-لأدنى-مستوى-هذا-العام-751821-large-1606133831

نشاط قطاع الأعمال البريطاني يسجل أدنى مستوى في 5 أشهر

أخبار متعلقة
1-53-1200x675

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

WhatsApp Image 2020-11-08 at 1.24.32 PM (1)

ترقب لأسواق المال بعد اختيار بايدن رئيساً للولايات المتحدة

نفط

خبراء يحددون تأثير الانتخابات الأمريكية على أسعار النفط

سعر-الذهب

انخفاض أسعار الذهب عالميا

ذ

ارتفاع الذهب عالميا

ار

سعر أونصة الذهب يتراجع