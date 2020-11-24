الذهب عند أقل مستوى في 5 شهور وترامب يستعد لتسليم السلطة

إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI



الوكيل الاخباري – ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع بدعم من أنباء للعديد من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا وبدعم كذلك من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد يعارض منح فريق الرئيس المنتخب جو بايدن التمويل الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة.

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هذا في الوقت الذي حصل فيه جو بايدن على الضوء الأخضر من إدارة الخدمات العامة لبدء إنتقاله إلى البيت الأبيض بعد فترة قصيرة من إعلانه فائزاً في ولاية ميشيجان والتي تعتبر من الولايات الحاسمة.

هذه الأنباء الإيجابية شكلت ضغط على سلعة الملاذ الآمن الذهب ليتراجع عند الإغلاق بأكثر من 30 دولار للأونصة ليتداول عند أقل مستوى له في حوالي 5 شهور قرب المستويات 1837 دولار للأونصة.

فيما كان النفط المستفيد الأبرز الذي ارتفع لأعلى مستوى له في 3 شهور ليتجاوز سعر خام برنت حاجز 46 دولار للبرميل ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية لأوبك وحلفاؤها نهاية الشهر الحالي لمناقشة مسألة تمديد خفض الإنتاج الحالي نتيجة ضعف الطلب والمتأثر بالموجة الثانية لفيروس كورونا.



