الذهب في مصر يواصل ارتفاعاته

الوكيل الإخباري - واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاتها لليوم الثاني على التوالي متأثرةً بالهبوط القوي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليتخطى في اللحظات الحالي مستويات الـ 27.25 جنيه في بعض البنوك. اضافة اعلان





بيد أن ارتفاعات الذهب لم تتوقف حتى الآن إذ تتغير الأسعار صعودًا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع التغير اللحظي في سعر الدولار أمام الجنيه الذي يواصل ارتفاعاته اليوم أيضًا دون توقف حتى الآن.



وارتفع عيار 21 بحوالي 100 جنيه مقارنة بافتتاح تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل في بداية تعاملات أمس مستويات الـ 1650 جنيه للغرام، ويسجل الآن مستويات الـ 1750 جنيه للغرام. ( investing )