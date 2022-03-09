الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

"ابني" تطالب الحكومة بحل قضية مدرسة الشلل الدماغي

الأوبئة: ستقام موائد الرحمن والبازارات دون قيود في رمضان

الملك: ضرورة إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار

روسيا: سنقلص استخدام الدولار الأمريكي

سيدة تعاني من سرطان الثدي ومناشدة عاجلة لإنقاذها

الحنيفات يعد بتثبيت الاطباء البيطريين المعينين بعقود

الأردن يبحث مع العراق ارتفاع اسعار المواد الغذائية

البرماوي: الأردن "لم يستورد" أي كميات من القمح والشعير من أوكرانيا العام الحالي

انخفاض عدد الشيكات المتداولة بالأردن 7% خلال الشهر الماضي

الكباريتي: توجيهات الملك رسالة لتكون المملكة مركزاً عالمياً للوجستيات

الأربعاء، 09-03-2022 01:13 م

الذهب يبتعد عن أعلى مستوياته مع تماسك الدولار

image


الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد اقترابها من مستواها القياسي مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا وجني المستثمرين بعض الأرباح، في حين ارتفع سعر البلاديوم بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف من نقص الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2044.60 دولار للأونصة، بعدما صعد إلى 2069.89 دولار في الجلسة السابقة القريب عن مستوى 2072.49 دولار القياسي المسجل في أغسطس 2020.

وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8% لتبلغ 2058.80 دولار للأونصة.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
main_image6228aa3ab8de1 (1)

الأردن يبحث مع العراق ارتفاع اسعار المواد الغذائية

07aaa655772d485e15bd269f15e2514d

البرماوي: الأردن "لم يستورد" أي كميات من القمح والشعير من أوكرانيا العام الحالي

00A735E5-398F-4012-B4F1-376F558DA075

الغلاء وفقدان المواد الأساسية يؤرقان التونسيين

czo5MToiaHR0cHM6Ly93d3cuc2FyYXlhbmV3cy5jb20vaW1hZ2UucGhwP3Rva2VuPThlMzUzOWVkYzhhMDI2OWRjOWEyMTNlNzljNThjZDA1JmFtcDtzaXplPW1lZGl1bSI7

انخفاض عدد الشيكات المتداولة بالأردن 7% خلال الشهر الماضي

WhatsApp Image 2022-03-02 at 6.07.49 PM

توقع ارتفاع أسعار الشقق 3500 دينار خلال الصيف

62288e554c59b704404f30f9

البيت الأبيض: بايدن سيأمر ببدء العمل على إنشاء دولار أمريكي رقمي

أخبار متعلقة
download (1)

السودان: صادرات الذهب تقفز لـ 1.7 مليار دولار

الذهب ٣

أسعار الذهب محليا

621330034c59b758d275c19e

تقرير يشير إلى فشل خطة بايدن في سوق النفط العالمية

1024

بلومبرغ: تداول السعودية تقترب من إطلاق العقود الآجلة على الأسهم

الذهب ٣

أسعار الذهب محليا

الذهب

أسعار الذهب محليا