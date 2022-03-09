الذهب يبتعد عن أعلى مستوياته مع تماسك الدولار

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد اقترابها من مستواها القياسي مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا وجني المستثمرين بعض الأرباح، في حين ارتفع سعر البلاديوم بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف من نقص الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.



ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2044.60 دولار للأونصة، بعدما صعد إلى 2069.89 دولار في الجلسة السابقة القريب عن مستوى 2072.49 دولار القياسي المسجل في أغسطس 2020.



وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8% لتبلغ 2058.80 دولار للأونصة.

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