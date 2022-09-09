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الجمعة، 09-09-2022 10:14 ص

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية عالمياً

ذهب٢


الوكيل الاخباري - ارتفع الذهب، الجمعة، مدعوما بانخفاض في الدولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ضئيلة، رغم استمرار المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة والذي أثر على المعنويات.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1719.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش. وخلال الأسبوع، ارتفعت الأسعار 0.5 بالمئة، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية.


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1729.70 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.7 بالمئة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر.


وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس أمس الخميس.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.11 بالمئة إلى 18.7763 دولار للأوقية، وزادت بنسبة أربعة بالمئة خلال الأسبوع.
وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 881.16 دولار ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو.


أما البلاديوم فقد تراجع 1.2 بالمئة إلى 2112.78 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.

 

سكاي نيوز


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