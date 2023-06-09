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الجمعة، 09-06-2023 03:00 م

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام الفدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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وبحلول الساعة 03:04 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1964.79 دولار للأونصة، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9%. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.


وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تِريد إن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دعم توقعات توقف الفدرالي الأميركي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في حزيران الحالي، وقد سمح التراجع الناتج عن ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب.


وأضاف أن التراجع الطفيف أمر طبيعي بعد الارتفاع في ظل بعض عمليات جني الأرباح.


وحوم مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة السابقة. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.


وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أيار الماضي، والمقرر صدوره في 13 حزيران الحالي قبل اجتماع الفدرالي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحًا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.


وحث صندوق النقد الدولي أمس الخميس الفدرالي الأميركي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على "التمسك بالمسار" فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم.


ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1365.39 دولار.

 

CNBC

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