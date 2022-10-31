الذهب يتجه نحو سابع خسارة شهرية له على التوالي عالمياً

الوكيل الإخباري - اتجهت أسعار الذهب نحو سابع خسارة شهرية على التوالي الاثنين بسبب ضغط أسعار الفائدة الأميركية المتضخمة في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.

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واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1642.55 دولارا للأونصة (الأوقية) في الساعة 03:31 بتوقيت غرينتش ولكنه انخفض 1% خلال الشهر حتى الآن.



واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1645.00 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 19.14 دولارا للأونصة.



وتراجع البلاتين 0.7 % إلى 938.47 دولارا و لكنه اتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير شباط 2021.



وارتفع البلاديوم واحد في المئة إلى 1919.00 دولار ولكنه خسر 11%في أكتوبر تشرين الأول في أكبر انخفاض شهري له منذ خمسة أشهر.

