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السبت، 18-02-2023 01:58 م

الذهب يتراجع عالمياً لثالث أسبوع على التوالي

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً لثالث أسبوع على التوالي، على الرغم من ارتفاعه في آخر تداولات الأسبوع، أمس الجمعة، متأثرا بارتفاع الدولار وعائدات السندات بعد تصريحات جديدة تميل لتشديد السياسة النقدية من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

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وقال فيليب ستريبل، كبير محللي استراتيجيات الأسواق لدى "بلو لاين فيوتشرز" في ولاية شيكاغو الأميركية، إن السوق متأثرة بارتفاع الدولار إلى جانب تصريحات مسؤولي المركزي الأميركي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.


وقال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع إنه كان ينبغي على المجلس أن يرفع معدلات الفائدة بقدر أكبر مما فعل في وقت سابق من الشهر الجاري.


سجلت أسعار الذهب تراجعًا أسبوعيا بنسبة 1.24 % وذلك على الرغم من ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.33 % في تداولات الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، ليصل إلى مستوى 1842.36 دولارا للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر. ( سكاي نيوز )

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