الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم.

اضافة اعلان



وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1761.86 دولار للأوقية(الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1764.80 دولار.



وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة. ( investing )

