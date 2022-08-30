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الثلاثاء، 30-08-2022 12:00 م

الذهب يتراجع عالمياً

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط من ارتفاع الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع أسعار الفائدة الأميركية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائدا.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1744.10 دولار.


وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة عقدين الاثنين.




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