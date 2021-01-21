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الخميس، 21-01-2021 02:30 م

على وقع تنصيب بايدن وتراجع الدولار..

الذهب يحقق أعلى ارتفاع له منذ أسبوعين

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الوكيل الاخباري - حقق الذهب أعلى ارتفاع له منذ أسبوعين مدفوعا بتنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، مع تراجع أسعار الدولار.

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ووفقا لموقع "ماركتس بيزنيس اينسايدر" فقد ارتفع الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين مع تراجع الدولار.

وقد تحقق هذا الارتفاع بسبب ما تردد عن مزيد من التحفيز ستوقع عليه الإدارة الأمريكية الجديدة.


وقد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1873.36 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1874.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.


وقد ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وانخفض الدولار واستقرت السندات مع تداول المستثمرين في الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم.


وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد زادت الفضة 0.3% إلى25.87 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1108.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2381.15 دولار للأوقية.


وقد تراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، كما تماسك العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام عند أقل من أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغه في الأسبوع الماضي.


يشار إلى أن تركيز الأسواق العالمية ينصب الآن على السياسة الاقتصادية لبايدن، ولا سيما حزمة التحفيز المخطط لها البالغة 1.9 تريليون دولار، حيث شهدت "تجارة الانكماش" - وهي رهانات على أن التحفيز ولقاحات فيروس كورونا ستدفع النمو والتضخم - عودة المستثمرين إلى الأسهم التي أهملت خلال الوباء مثل البنوك والشركات الصناعية.


وقد ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 6% خلال الشهر الماضي على خلفية آمال التحفيز واللقاحات، وارتفع بنسبة 0.54% أخرى يوم أمس الأربعاء.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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