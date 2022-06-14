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الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع عالمياً

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الثلاثاء، 14-06-2022 09:40 ص

الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

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وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 أيار عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1827.80 دولار.
واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان، أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية بنسبة 3% تقريبا.


ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأميركية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. ( CNBC)


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