الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

التربية لـ الوكيل : هذه محددات العودة للتعليم عن بُعد

وزارة الصناعة والتجارة للوكيل : فتح المزيد من القطاعات يعتمد على الوضع الوبائي

البنك المركزي : احذروا إعلانات القروض الوهمية - وثيقة

برنامج الوكيل يسلط الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه عودة الطلبة للمدارس

أسبوعان مصيريان في حياة الأردنيين

أسعار الذهب الثلاثاء 9/2/2021

تعليق دوام شعبة صفية في مدرسة بالمفرق

الإعلان عن سيناريو دوام الجامعات خلال أيام

وفيات الثلاثاء 9/2/2021

وزارة التربية والتعليم تتعامل مع العديد من الملاحظات

الثلاثاء، 09-02-2021 12:07 م

الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار

im-221654


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الثلاثاء، مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1839.02 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينيتش، بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة أيضا إلى 1842.60 دولار للأونصة.

اضافة اعلان

وقال مايكل لانجفورد، المدير لدى شركة الاستشارات "إير جايد" إن "المحرك الرئيسي للذهب هو الثقة حيال مشروع قانون الإغاثة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتوقع المزيد من الضعف في الدولار الأمريكي، الذي سيأتي نتيجة للمساعدة".


انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز المالي واسع النطاق.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12021713287827255156

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.2 مليون دينار

960x0

في غضون ساعات قليلة.. البيتكوين تتجاوز الحد الأقصى ثلاث مرات

Pride of Bahrain, Riffa Fort-7085de0b-224f-45f8-9f5a-ac01225b6b93

البحرين تعلن ارتفاع العجز في ميزانية عام 2020 إلى 4.31 مليار دولار

11202023131838192197220

3066 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

how-to-get-a-work-visa-to-the-usa

ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية 165 مليار دولار في يناير الماضي

http___com.ft.imagepublish.upp-prod-us.s3.amazonaws

أسعار النفط تسجل مستويات قياسية جديدة

أخبار متعلقة
62020495433953141523

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل قوة الدولار

_113664894_goldreuters

الذهب يتراجع مع تحول جاذبية الملاذ الآمن إلى الدولار

200324081942-gold-bars---stock-super-169

الذهب يرتفع وسط ضعف الدولار والتركيز على خطة بايدن التحفيزية

363631686

الذهب يحقق أعلى ارتفاع له منذ أسبوعين

Depositphotos_9530096_l-2015-1-1024x768

الذهب يواصل تحقيق الأرباح في ظل ضعف الدولار

finra-gold-dollar-part-1-1440x670xz

الذهب يصعد مع تراجع الدولار