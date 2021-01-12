الذهب يربح من تراجع الأسهم بفعل متاعب في واشنطن

الوكيل الاخباري - ارتفع الذهب اليوم ليتعافى من أدنى مستوى في ستة أسابيع، الذي لامسه في الجلسة السابقة، إذ نزلت الأسهم بفعل اضطراب سياسي في واشنطن وبطء وتيرة التطعيم بلقاحات كورونا في أنحاء العالم.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1860.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينيتش، ولامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثاني من ديسمبر الماضي، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1860 دولارا.



وقال كونال شاه، رئيس الأبحاث لدى "نيرمال بانغ" للسلع الأولية في مومباي: "إننا نشهد انتعاشا فنيا في الذهب بعد أن باعه المستثمرون لجني بعض الأرباح في الجلستين السابقتين".



من جهته قال نيكولاس فرابل، المدير العام لدى "إيه بي سي بوليون" إن "الصورة الكلية ما زالت إيجابية للذهب"، مضيفا أنه في الأمد القصير فإن الذهب ما زال عرضة لخطر التأثير بالمعنويات تجاه الدولار والعوائد.

المصدر : روسيا اليوم



