الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 10:49 ص

الذهب يرتفع بفعل سلالة كورونا الجديدة

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ أدت مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رصدت مؤخرا في إفريقيا الجنوبية إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا.

ومع ذلك فإن المعدن النفيس يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى تشديد أكبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1797.46 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1797.70 دولار.

السلالة الجديدة التي رصدها العلماء في دولة جنوب إفريقيا قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية، ودفعت بريطانيا إلى المسارعة بفرض قيود على السفر من هذا البلد وإليه.

ومما ساعد الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة من ذروة 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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