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قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 09:14 ص

الذهب يرتفع عالمياً مع تأثر معنويات المستثمرين باحداث المنطقة

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، وصمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

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ويترقب المستثمرون الآن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث في وقت لاحق من اليوم ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة الأسبوع المقبل.


وقال نيكوس كافاليس المدير العام لشركة ميتالز فوكس "من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة هي وسيلة لكبح التضخم".


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