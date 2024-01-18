الذهب يرتفع عالميا

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات قوية.

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وتراجع الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.



وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الشهر الماضي مما جعل الاقتصاد يقبل على العام الجديد وهو على أرض صلبة.

