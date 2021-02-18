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الخميس، 18-02-2021 01:14 م

الذهب يرتفع عن أدنى مستوى في شهرين ونصف

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر، الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1782.81 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر الماضي عند 1768.60 دولار أمس الأربعاء. وتقدمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1780.80 دولار للأونصة.

 

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى "أواندا"، إن "نزول العوائد الأمريكية الطويلة الأجل عن مستوياتها المرتفعة يوفر بعض الدعم. يبدو أيضا أن المشترين الكبار من الصين عادوا من عطلات السنة القمرية الجديدة".


وأضاف: "في الصورة الأكبر، الذهب ببساطة يلتقط الأنفاس، ما زال 1760 دولارا مستوى مهما، النزول دون ذلك يشير إلى خسائر أكبر".

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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