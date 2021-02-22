الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخرابشة : حظر التجول الشامل لمدة 3 ايام في الاسبوع سيقلل اصابات كورونا

وزارة التربية لـ الوكيل : لا عودة للمدارس قبل تحسن الوضع الوبائي

أسعار الذهب الإثنين 22/2/2021

توجيه من وزير الداخلية بإغلاق محال تقديم الأرجيلة

إصابة 6 أشخاص إثر حريق شقة في عمان

توصية من لجنة الأوبئة بإعادة الحظر الشامل الجمعة

سيناريوهات صعبة أمام الحكومة بعد تفاقم الوضع الوبائي

محافظ العاصمة لـ الوكيل : لن نتهاون وعقوبات صارمة بحق المخالفين لأوامر الدفاع

وزارة التربية والتعليم للطلبة : الوضع مقلق

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بإربد غداً

الإثنين، 22-02-2021 11:34 ص

الذهب يرتفع عن أدنى مستوى في 7 أشهر

101747-gold-steady-reuters


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن 7 أشهر في الجلسة السابقة، إذ طغى الدعم من ضعف الدولار على الضغط الناجم عن صعود عوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1791.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو عند 1759.29 دولار يوم الجمعة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1787.70 دولار.

اضافة اعلان

وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة اليوم الاثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.


وبخلاف حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع، يترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التقرير النقدي نصف السنوي إلى الكونغرس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6 بالمئة إلى 27.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1276.92 دولار.

وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2403.08 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر عند 2431.50 دولار.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
basra

العراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام

3

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 22/2/2021

200700934fe26

الجمارك السعودية تكشف الحد الأقصى المسموح به لاستيراد السيارات

48173fb8-969b-4686-9fbc-770a3923eb64

الحكومة : اسعار النفط ارتفعت عالمياً

1-1363279

بنك السودان المركزي يشرح أسباب تعويم الجنيه

أخبار متعلقة
headline_GOLD_40

الذهب تحت ضغط صعود الدولار

im-221654

الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار

Gold-dollar-2

الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار وآمال التحفيز الأمريكي

62020495433953141523

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل قوة الدولار

_113664894_goldreuters

الذهب يتراجع مع تحول جاذبية الملاذ الآمن إلى الدولار

200324081942-gold-bars---stock-super-169

الذهب يرتفع وسط ضعف الدولار والتركيز على خطة بايدن التحفيزية