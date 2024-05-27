الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 27-05-2024 11:15 ص

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين عالميا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، من أدنى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

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صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2342.73 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار الجمعة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2343.60 دولار.


وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.


 




 

 


 

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