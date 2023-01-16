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الإثنين، 16-01-2023 09:54 ص

الذهب يستقر عالمياً مع توقع إبطاء وتيرة رفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الإثنين، بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من 9 أشهر، إذ أدى ضعف الدولار وتوقعات رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1918.66 دولار للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نيسان.

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وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1923.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 % مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية رهانا أكثر جاذبية.


ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في كانون الأول 2022، ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 كانون الثاني وأول شباط. ( investing

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