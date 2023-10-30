الذهب يستقر فوق الـ 2000 دولار وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

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استقرت أسعار الذهب عالمياً فوق مستوى 2000 دولار اليوم الإثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة، يوم الأربعاء المقبل.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2013 دولار للأوقية.وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وكالات