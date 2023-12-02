الذهب يسجل اعلى معدلاته في 2023 .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

الوكيل الإخباري- سُجلت أمس أعلى معدلات الذهب خلال عام 2023، حيث أغلقت الأونصة عند 2072 دولارًا، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب

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واشار ديب ان سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 (8 غرامات) بلغ 340 دينارًا، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 300 دينار.

وأوضح ديب أن الطلب المحلي على الذهب ضعيف جدًا في ظل فوضى العرض من قبل المستثمرين الراغبين في جني الأرباح.



وصباح اليوم، ارتفع سعر غرام الذهب 60 قرشًا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 41.9 للبيع للمواطنين، مقابل 40.2 للشراء منهم.



