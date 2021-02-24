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الأربعاء، 24-02-2021 11:10 ص

الذهب يصعد بفعل ضعف الدولار

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث حامت قرب أعلى مستوى في أسبوع، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر بعد تصريحات أشارت إلى إن الاقتصاد الأمريكي ما زال بحاجة للدعم.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1808.15 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 16 فبراير الجاري عند 1815.63 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1808.40 دولار للأونصة.


وجاء الارتفاع بعدما أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بتصريحات قال فيها إن الاقتصاد الأمريكي ما زال بحاجة للدعم.


وأبلغ باول اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن السياسة النقدية ما زالت بحاجة لأن تظل تيسيرية مع تعاف اقتصادي "متفاوت وبعيد عن الاكتمال".


وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية: "باول كان مقتنعا بما يكفي بشأن ميله إلى التيسير النقدي، لذا أمام الذهب مجال لالتقاط الأنفاس"، مضيفا أن ضعف الدولار يدعم الأسعار أيضا.


وتلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه، بينما انخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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