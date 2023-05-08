الذهب يصعد عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على مستقبل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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وتعرض المعدن الأصفر لتراجعات قوية يوم الجمعة إبان صدور بيانات التوظيف، والتي جاءت قوية هذه المرة وأعلى من توقعات الخبراء، وأعلى من أرقام الشهر السابق مما يحفز الفيدرالي نحو تشديد وتيرة السياسة النقدية الفترة المقبلة لأن الاقتصاد ما زال قويًا. حيث كانت تحوم الأسعار آنذاك بالقرب من مستويات الـ 2000 دولار للأوقية.



