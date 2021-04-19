الإثنين 19-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مواطنة لـبرنامج الوكيل : تخرجت منذ 14 عاما ولم يتم توظيفي

أسعار الذهب الإثنين 19/4/2021

الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل انخفاض الدولار

وفيات الإثنين 19/4/2021

دودين لـ الوكيل : لا يوجد دراسة بإلغاء حظر الساعة الـ 7 حاليا

الأمن يحذر الأردنيين من التعرض لأشعة الشمس

ضرير يناشد من أجل لقمة عيش بعرق جبينه

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في 13 محافظة يمنية

مصدر طبي لـ الوكيل : معالم القرارات الجديدة ستتضح خلال أسبوعين

الإثنين، 19-04-2021 10:11 ص

الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل انخفاض الدولار

41be258a0-47956-202012181217


الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، ليحوم قرب قمة سبعة أسابيع، التي بلغها في الجلسة السابقة، ولقي المعدن النفيس دعما من انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
اضافة اعلان

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1777.65 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياته منذ 25 فبراير الماضي عند 1783.55 دولار.

فيما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا إلى 1777.80 دولار للأونصة.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى "سي إم سي ماركتس: "في الوقت الحالي، مزيج نزول الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الفائدة يدعم الذهب، بالرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية".

وأضاف: "هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شديدة الأهمية بعد تجاوز مستوى 1765 دولارا ذلك. ومع تجاوز مستوى 1765 دولارا، التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير".

ونزل مؤشر الدولار لقاع ما يقرب من شهر مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب

أسعار الذهب الإثنين 19/4/2021

320212214935496062895

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

أسعار-النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

420217225011325926312

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 6.3% في الربع الأول من 2021

4202113112642239378103

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.4 مليون دينار

4202114115939329443383

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

أخبار متعلقة
سعر-الذهب-اليوم

استقرار أسعار الذهب عالميا

أسعار-الذهب-اليوم-في-مصر--1200x675

انخفاض أسعار الذهب عالميا

1-149-1200x675

تراجع أسعار الذهب عالميا

1-149-1200x675

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الذهب-7

تراجع أسعار الذهب عالمياً

أسعار-الذهب-اليوم-في-مصر--1200x675

ارتفاع أسعار الذهب عالميا