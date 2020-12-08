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الثلاثاء، 08-12-2020 09:53 ص

الذهب يصل إلى ذروته خلال أسبوعين بفضل رهان على تحفيز أمريكي

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول، بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق، بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

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وصعد الذهب، بحسب وكالة "رويترز" في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1869.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش.


وكان سعر الذهب قد لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1871.52 دولار.

وزاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1873.50 دولار للأوقية.

 

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "تضع الاسواق في الحسبان إبرام صفقة ما... يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا".


لكن رودا حذر من أن ارتفاع الدولار من جديد، بسبب تعثر محادثات التحفيز أو الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا على أسعار الذهب.


وأبرز فرض إجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الإصابات المتزايدة الحاجة لمزيد من التحفيز، وأعلنت كاليفورنيا قيودا جديدة أمس في حين تدرس نيويورك حظر تناول الطعام داخل المطاعم.


ويُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.65 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1021.50 دولار بينما كسب البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2333.74 دولار.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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