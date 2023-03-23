الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

مع بداية شهر رمضان.. إليكم هذه النصائح الصحية

الملك يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع رئيس كازاخستان ورئيس وزراء العراق

صندوق الحج يعلن أسماء حجاج 2023 - رابط

قرار قضائي بتضمين مدير مستشفى مليون دينار لهدره المال العام

نقيب المواد الغذائية: حركة نشطة وقوية في الأسواق منذ صباح اليوم

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

ميشوستين: روسيا والصين ستقران قريبا "خطة 2030"

الشواربة: توجه لإنشاء مواقف مدفوعة ومنع الوقوف العشوائي في عمّان

نحو مليون طن كميات الطعام المهدرة في الأردن سنوياً

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

 
الخميس، 23-03-2023 01:45 م

الذهب يعزز مكاسبه مع اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي

ce56fe6d-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.


الوكيل الإخباري - عززت أسعار الذهب مكاسبها الخميس بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق.

اضافة اعلان


ويعتقد صانعو السياسات في المركزي الأميركي أن التغلب على التضخم ربما يتطلب زيادة واحدة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.


لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال في مؤتمر صحفي إن البنك سيتخذ الإجراءات "الكافية" لخفض التضخم إلى اثنين بالمئة وسيرفع الفائدة لمستويات أعلى لو لزم الأمر.

ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1976.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0910 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5 بالمئة إلى 1979.20 دولار.


وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يزيد جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
220232213144897114213

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

image

2330 طن احتياطات روسيا من الذهب

116639

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

25

المركزي السويسري يرفع الفائدة بـ 0.5 %

imgid556975

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

220

بورصة طوكيو تهبط بضغط من توجهات الفيدرالي الأميركي

أخبار متعلقة
سبائك ذهب -(ارشيفية)

تراجع أسعار الذهب عالميا

LYNXMPEJ2016A_L

الذهب عالمياً يواصل الصعود مع تراجع الدولار

55

الذهب يرتفع عالمياً مع تراجع الدولار

63fc5297c4782

عالمياً.. الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ شهرين

ذهب3

الذهب يتراجع لرابع أسبوع على التوالي عالمياً

LYNXMPEA5N0M4_L

هبوط قوي للذهب عالمياً قُبيل محضر الفيدرالي