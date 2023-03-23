الذهب يعزز مكاسبه مع اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي

الوكيل الإخباري - عززت أسعار الذهب مكاسبها الخميس بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق.

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ويعتقد صانعو السياسات في المركزي الأميركي أن التغلب على التضخم ربما يتطلب زيادة واحدة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.



لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال في مؤتمر صحفي إن البنك سيتخذ الإجراءات "الكافية" لخفض التضخم إلى اثنين بالمئة وسيرفع الفائدة لمستويات أعلى لو لزم الأمر.



ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1976.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0910 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5 بالمئة إلى 1979.20 دولار.



وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يزيد جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى. ( سكاي نيوز )