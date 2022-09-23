الذهب يفقد بريقه عالمياً وتوقعات مواصلة رفع الفائدة على القروض

الوكيل الإخباري-
تحركت أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق، اليوم الجمعة، إذ استقر الدولار قرب ذروة 20 عاما، كما أن احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أكبر لأسعار الفائدة في المستقبل قد قوضت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.اضافة اعلان
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1670.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 0658 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1678.20 دولار.
ورفع عدد من البنوك المركزية، من إندونيسيا إلى النرويج، أسعار الفائدة الخميس مقتفية أثر المركزي الأميركي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. ( سكاي نيوز
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