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الذهب ينخفض عالميا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

الجمعة، 10-06-2022 11:00 ص

الذهب ينخفض عالميا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالميا، اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل تراجع أسبوعي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة سعيا لمؤشرات تدل على مستقبل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية.

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وبحسب ”رويترز“، فقد هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1844.78 دولار للأوقية (الأونصة) في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1848.10 دولار.


وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، ما ألحق الضرر بالطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.


وينتظر المشاركون في السوق بفارغ الصبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المتوقع أن تصدر في وقت لاحق اليوم، للتأكد من أن التضخم المرتفع لعقود من الزمن بلغ ذروته في آذار.


وهبطت أسعار الذهب نحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع.


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