الجمعة 29-10-2021
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الجمعة، 29-10-2021 07:20 م

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى خلال أسبوع

الذهب-7


الوكيل الإخباري – هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى خلال أسبوع، اليوم الجمعة، بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار إذ سلطت بيانات، أظهرت أن التضخم ظل حادا الشهر الماضي، الضوء مجددا على اجتماع يعقد الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).اضافة اعلان


وبحلول الساعة 14 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1775.76 للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر كانون الأول 1.3% إلى 1778.40 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، مما يقلل الإقبال على الذهب.

لكن المخاوف العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار أبقت الذهب والفضة على مسار تسجيل ارتفاع شهري بنحو واحد بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 23.76 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1010.62 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.7% إلى 1955.08 دولار للأوقية.

 




 

 


 

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