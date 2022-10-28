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الذهب يهبط عالميا 1% - تفاصيل

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الجمعة، 28-10-2022 08:25 م

الذهب يهبط عالميا 1% - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - انخفض الذهب بأكثر من 1 % مع ختام التداول الجمعة مع صعود الدولار وعوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت مرتفعة مما عزز التوقعات بشأن رفع كبير آخر لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

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ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 1638.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1515 بتوقيت غرينتش. 

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1645.10 دولار.

وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع بنسبة 0.6 % الشهر الماضي. ( سكاي نيوز

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