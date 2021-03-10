الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 03:28 م

الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين في الجلسة السابقة، مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار، مما أضعف جاذبية المعدن الأصفر.

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وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1712.82 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0525 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 2 بالمئة يوم الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور.


فيما نزل الذهب في التعاملات الآجلة 0.4 بالمئة، إلي 1710.70 دولار للأونصة.


وقال إليا سبيفاك، الخبير من "ديلي فوركس" إن "ثمة عنصر تحرك تصحيحي للسعر بعد الصعود الكبير للذهب في الساعات الأربع والعشرين السابقة، وكان الذهب ينخفض بشكل كبير أمام العائدات الأخذة في الارتفاع".


وتعافت عائدات السندات الأمريكية اليوم الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب، كما انتعش الدولار.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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