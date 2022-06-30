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الخميس، 30-06-2022 11:38 ص

الذهب يواجه أسوأ ربع له منذ 2021 عالميا

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الوكيل الإخباري - استقر الذهب عالميا أغلب الوقت اليوم الخميس، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2021 حيث تسبب الأداء الرائع للدولار في إبعاد المستثمرين.اضافة اعلان


ومن المنتظر أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي، وتراجعت بنحو 6.2 بالمئة هذا الربع.

وقال مات سيمسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس، إن صعود العوائد والدولار الأمريكي لعب دورا في ضعف أداء الذهب، لكنه أشار إلى أن الذهب المسعّر بعملات أخرى لم يكن أداؤه سيئا للغاية.

ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين، ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 20.80 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 917.18 دولار وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1979.88 دولار. ( سكاي نيوز

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