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الأربعاء، 31-08-2022 12:13 م

الذهب يواصل الانخفاض عالمياً

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء للشهر الخامس على التوالي مع إشارة بيانات اقتصادية أميركية قوية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن التشديد النقدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

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وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1721.59 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز عندما سجل 1718.70 دولار للأوقية.


وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1733.10 دولار للأوقية.




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