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الثلاثاء، 05-10-2021 08:29 م

الرئيس الروسي يتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قادرة على الانتقال السلس إلى مصادر الطاقة البديلة، مشيرا إلى أن حالة من الارتباك تسود أسواق الطاقة في أوروبا.

وعن أسباب ذلك أرجع الرئيس الروسي ذلك إلى المضاربات على المشاكل المتعلقة بتغير المناخ، وانخفاض الاستثمار في صناعات استخراج الخامات.
وأضاف أن نتيجة "القرارات غير المتوازنة" و"التحولات المفاجئة" يمكن رؤيتها في "سوق الطاقة في أوروبا".

وتواصل أسعار الغاز في أوروبا تحطيم المستويات التاريخية، حيث سجلت الأسعار مستوى قياسيا للمرة الثالثة اليوم الثلاثاء، وبلغت أسعار العقود الآجلة في تعاملات بعد الظهيرة مستوى 1427 دولارا لكل ألف متر مكعب.

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وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة في ظل زيادة الطلب.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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