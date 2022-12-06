الرئيس الصيني يزور السعودية ويشارك في 3 قمم

الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، سيبدأ غدا الأربعاء زيارة رسمية للسعودية تستمر لمدة يومين يشارك فيها في 3 قمم.

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وقالت "واس" : "بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022".



وأضافت أنه ستعقد خلال هذه الزيارة "قمة سعودية - صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة ولي العهد".



وسيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية. ( واس )

