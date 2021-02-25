الخميس 25-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأوقاف تُحدد موعد رفع الحظر لآداء صلاة الجمعة

أسعار الذهب الخميس 25/2/2021

وفيات الخميس 25/2/2021

عبيدات : الحظر الشامل ليوم أو يومين سيقلل عدد اصابات كورونا

تعميم هام من رئيس الوزراء يدخل حيز التنفيذ الأحد

مؤشرات أولية لاقتراب منخفض جوي من الاردن

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أشد فتكا في كاليفورنيا

فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ نوفمبر

ولي العهد السعودي يجري عملية جراحية

الخميس، 25-02-2021 09:54 ص

الرئيس الصيني يعلن انتصار بلاده نهائيا على الفقر المدقع

https___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190417175920-20190417-china-poverty-illo


الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، انتصار بلاده في مكافحة الفقر، فعلى مدى السنوات الثماني الماضية، تمكن ما يقرب من 100 مليون شخص من تجاوز خط الفقر.

اضافة اعلان

وقال الرئيس الصيني في اجتماع حول أداء الصين في مكافحة الفقر: "بفضل الجهود المشتركة للحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني، حققنا نصرًا كاملاً في مكافحة الفقر".


وأشار إلى أنه خلال السنوات الثماني الماضية، تم إبعاد 98.99 مليون من سكان الريف من الفقر، وشطب 832 محافظة و 128 ألف قرية من قائمة المناطق الفقيرة.
مضيفا: "منذ بداية سياسة الإصلاح والانفتاح في أواخر السبعينيات، تم انتشال 770 مليون من سكان الريف من براثن الفقر".


وقال بينغ: "خلال هذه الفترة، ساهمت الصين بنسبة 70% في الحرب العالمية ضد الفقر. ومع مثل هذه النجاحات، خلقت الصين معجزة أخرى ستبقى في التاريخ".


أعلن شي جين بينغ لأول مرة عن فكرة استهداف التخفيف من حدة الفقر في عام 2013، خلال رحلة تفقدية إلى مقاطعة هونان في الجزء الأوسط من البلاد.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202119211818940716931

أسعار الذهب الخميس 25/2/2021

1000x-1

ارتفاع أسعار النفط رغم زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

article-158-what-is-bitcoin

رئيس الفيدرالي الأميركي ينعش آمال المستثمرين.. وبيتكوين تعاود الصعود

uae-hero

الإمارات تضيف 50 ألف مليونير جديد حتى عام 2025

3500

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع

120202165547567995593

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.3 مليون دينار

أخبار متعلقة
unnamed

الصين: اكتشاف حقل نفط وغاز باحتياطيات 100 مليون طن

observatory-european-union

الصين تطيح بأمريكا لتصبح الشريك التجاري الأول مع الاتحاد الأوروبي

closeup-business-man-holding-using-tablet-computer_1262-18188

نمو ثابت لشحنات الأجهزة اللوحية في الصين في الربع الرابع من العام الماضي

Xi_Jinping_jan5

الصين تتعهد باستيراد سلع بقيمة 170 مليار دولار من دول وسط وشرق أوروبا

https___d1e00ek4ebabms.cloudfront.net_production_b37b9746-91e3-462c-a35b-bd5db29e7841

الصين تصدر قواعد جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف عمالقة التكنولوجيا

emerging-markets-risk

الأسواق الناشئة تجذب 53.5 مليار دولار خلال يناير