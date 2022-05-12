الروبل الروسي يسجل مستويات هي الأولى منذ 2020

الوكيل الاخباري- تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداولها اليوم عند مستوى 65 روبلا للدولار ودون مستوى 68 روبلا لليورو، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع ا2020.

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وبحلول الساعة 12:55 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 2.03 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 65.17 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو 2.57 روبل إلى 67.93 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.



وفي وقت سابق صنفت وكالة "بلومبرغ" العملة الروسية كأقوى عملة أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام، وقالت إن الروبل الروسي أصبح العملة الرائدة في العالم من حيث القوة مقابل الدولار في عام 2022.



وأشارت الوكالة إلى أن سعر صرف العملة الروسية ارتفع منذ بداية العام الجاري بنسبة 11% أمام العملة الأمريكية، وتقدم بذلك الروبل الروسي على الريال البرازيلي، الذي صعد سعر صرفه بنسبة 9% مقابل الدولار في 2022.

روسيا اليوم