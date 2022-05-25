الروبل الروسي يصعد أمام اليورو إلى أعلى سعر منذ 7 سنوات

الوكيل الاخباري- تواصل العملة الروسية الارتفاع أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول اليورو، اليوم الأربعاء، دون مستوى 58 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015.



كذلك تم تداول الدولار دون مستوى 56 روبلا، وذلك للمرة الأولى في نحو 7 سنوات.



وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 71 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 56.09 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 42 كوبيكا إلى 58.13 روبل.



وقبل ذلك في مستهل التعاملات، تم تداول اليورو عند 57.10 روبل، والدولار عند 55.80 روبل.

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وعلى صعيد متصل، سيعقد البنك المركزي الروسي اجتماعا لمجلس إداراته غدا الخميس حول سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات بأن يتم خفض سعر الفائدة من المستوى الحالي البالغ 14% إلى مستوى 12.5%.

روسيا اليوم